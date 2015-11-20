هيومان رايتس ووتش: محكمة سعودية تحكم بإعدام شاعر بتهمة الترويج للإلحاد

قال آدم كوجل الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن محكمة سعودية أصدرت حكما بالإعدام على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بتهمة الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية.

واحتجزت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فياض في مدينة أبها في جنوب غرب السعودية عام 2013 ثم أعيد إلقاء القبض عليه وحوكم أوائل عام 2014.

وبحسب رويترز، قال كوجل الباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط في المنظمة إن الحكم الصادر في ذلك الوقت كان السجن 4 سنوات والجلد 800 جلدة لكن بعد الاستئناف أصدر قاض آخر منذ 3 أيام حكمًا بالإعدام.

وأضاف “اطلعت على حيثيات حكم المحكمة الأدنى درجة عام 2014 وعلى حكم آخر بتاريخ 17 نوفمبر. من الواضح جدًا أنه صدر عليه حكم بالإعدام بتهمة الترويج لأفكار إلحادية.”

وفي يناير الماضي جلد الكاتب الليبرالي رائف بدوي 50 جلدة بعد أن صدر عليه حكم بالسجن 10 سنوات والضرب 1000 جلدة لادانته بالإساءة للدين الإسلامي العام الماضي مما قوبل بانتقادات دولية. ولا يزال بدوي محتجزا لكن دبلوماسيين رجحوا انه لن يجلد مرة أخرى.

واستندت ادانة فياض الى أقوال شاهد اثبات قال انه سمعه يسب الله والرسول والسعودية كما استندت الى ما ورد في ديوان له صدر منذ سنوات.

وأحيلت القضية الى محكمة استئناف اعادتها الى محكمة ادنى حيث شدد القاضي العقوبة في 17 نوفمبر تشرين الثاني الى الاعدام. وقال القاضي ان شهادة الشهود الذين ساقهم الدفاع وتحدوا شاهد الاثبات الذي جاء به الادعاء لا يعتد بها.

ولم يتسن الاتصالا بمسؤولين بوزارة العدل السعودية او مسؤولين آخرين للتعليق.