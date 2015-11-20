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التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تحتفل بـ"يوم المسنين" بحضور المحافظ

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التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تحتفل بـ"يوم المسنين" بحضور المحافظ التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تحتفل بـ"يوم المسنين" بحضور المحافظ
تحتفل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر باليوم العالمى للمسن، بتكريم المسن المثالى على مستوى أندية المسنين بالمحافظة.

ويحضر الاحتفال، مساء اليوم، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ويبدأ بفقرات استعراضية وغنائية "أغانى تراث" وتسليم 14 مسنا مثاليا شهادات استثمار وتوزيع هدايا ووجبات، ويشارك فيها أعضاء الأندية المشاركة ولقاء مفتوح مع المحافظ لتشجيع الاستفادة من خبرات المسنين المختلفة فى معالجة الكثير من المشكلات التى تواجه البلاد ونشر الوعى الجماهيرى بقضايا كبار السن وعمل برامج مختلفة تساهم فى شغل أوقات المسنين.

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مصر 365