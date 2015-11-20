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محافظ قنا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 23 سيارة أجرة سيرفيس

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محافظ قنا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 23 سيارة أجرة سيرفيس محافظ قنا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 23 سيارة أجرة سيرفيس
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، القرعة العلنية بالصالة المغطاة لاختيار 23 سيارة أجرة أتوبيس 17 راكبا للعمل داخل المدينة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من المتقدمين للقرعة.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم تخصيص 5 سيارات أتوبيس لخط السير رقم 1 "الموقف – ميدان الساعة – ميدان السيد – ميدان الجامعة"، و5 سيارات لخط سير رقم 5 "الموقف – كمين قنا – ميدان السيد – ميدان الجامعة – المعهد العالي للخدمة الاجتماعية"، بالإضافة إلي 5 سيارات لخط سيررقم 16 "مجموع المواقف – ميدان الساعة – ميدان السيد – الشئون – مستشفي الجامعة – مدينة قنا الجديدة"، و 5 سيارات لخط سير رقم 17 "مجمع المواقف – كوبري المعنا – شارع المعتقل – الشئون – المساكن – الجامعة"، وأيضا 3 سيارات لخط سير رقم 18 "مجمع المواقف – ميدان المطرانية – المحافظة – شارع البستان – حي المصالح – مستشفي الهلال – مدينة العمال والعودة".

وأكد "الهجان" أنه تم إجراء القرعة بكل حيادية وشفافية في حضور عدد كبير من المتقدمين، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائما لتوفير وسائل نقل عالية الجودة تضمن راحة الركاب ورفاهيتهم.

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مصر 365