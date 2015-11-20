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القوات المسلحة توافق على بناء مدرسة بميت بره

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القوات المسلحة توافق على بناء مدرسة بميت بره القوات المسلحة توافق على بناء مدرسة بميت بره
أعلن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية موافقة القوات المسلحة على استغلال قطعة أرض بمساحة 2692 متر مربع بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا لاقامة مدرسة مكونة من خمسة طوابق بمعرفة هيئة الابنية التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية فى بيان، أن التعليم يعد كسلاح حاسم لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل وبداية التقدم الحقيقي بل والوحيد وإن كل الدول التى أحرزت شوطاً كبيراً فى التقدم، تقدمت من بوابة التعليم، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم فى أولوية برامجها وسياستها، وتهيئة فرص التعلم للطلاب هو أولوية أولى ضمن اهتمامات الدولة لخلق جيل يبنى وطنه ويرفع شأن مجتمعه، لأن المجتمع إذا حرص على تعليم ابنائه امتلك الثقافة اللازمة لحل جميع مشكلاته مهما بلغت صعوبتها.

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مصر 365