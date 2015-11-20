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مؤتمر مورينيو - إنهاء الدوري ضمن الـ4 الكبار.. وعدم شراء لاعبين جدد في يناير

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مؤتمر مورينيو - إنهاء الدوري ضمن الـ4 الكبار.. وعدم شراء لاعبين جدد في يناير مؤتمر مورينيو - إنهاء الدوري ضمن الـ4 الكبار.. وعدم شراء لاعبين جدد في يناير

يعود الدوري الإنجليزي من جديد للانطلاق يوم السبت بعد التوقف الدولي ويعود معه تشيلسي في رحلة استعادة مستواه ومركزه والتعافي بما يمر به.

تشيلسي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن جمع 11 نقطة فقط في 12 مباراة.

فماذا قال مورينيو في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة استعدادا لمواجهة نورويتش يوم السبت.

إنهاء الدوري والتدعيم

"نعم أنا واثق أننا نستطيع الوصول للمراكز الأربعة الأولى، لن أطلب من الإدارة أي تدعيم في يناير".

وأضاف "أنا سعيد باللاعبين الذين أمتلكهم ولا أحتاج لتنظيف غرفة الملابس كما يشاع، لا أحتاج لطلب شراء لاعبين جدد من الإدارة".

"لقد كنا الأبطال منذ 4 أشهر ليست من 4 سنوات أو 10 أعوام.. المدرب واللاعبون مازالوا أنفسهم لم يتغيروا".

"لم يكن سيمنحني أحدا عقدا لمدة 4 سنوات أخرى في يوليو الماضي لو كانوا لا يثقوا بي، كذلك نفس الأمر بالنسبة للاعبين.. هناك ثقة فينا وهناك أسباب لها".

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