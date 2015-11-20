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صور| وقفة احتجاجية أمام النادي الأهلي بسبب «مذبحة القطط»

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صور| وقفة احتجاجية أمام النادي الأهلي بسبب «مذبحة القطط» صور| وقفة احتجاجية أمام النادي الأهلي بسبب «مذبحة القطط»

جانب من الوقفة

نظم العشرات من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وجميعات الرفق بالحيوان، منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام النادي الأهلي بفرع الجزيرة، احتجاجًا على واقعة قيام إحدى شركات النظافة بتسميم عدد من القطط صباح الثلاثاء الماضي داخل النادي الأهلي.
> وكان مسئولو الأهلي، قرروا سلك الطرق القانونية ضد الشركة التي تم الاتفاق معها على تخدير القطط والتخلص منها بشكل سليم، قبل أن تثبت بالتقارير نفوق القطط بعد تسميمها بناء على شكوى أعضاء العمومية من انتشار القطط بشكل كبير داخل فرع الأهلي بالجزيرة.

المراسل : عمر شوقي

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