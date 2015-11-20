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النيابة العامة بسوهاج تقرر حبس رائد شرطة طبيب 15 يومًا لإطلاقه النار على شخصان‎

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النيابة العامة بسوهاج تقرر حبس رائد شرطة طبيب 15 يومًا لإطلاقه النار على شخصان‎ النيابة العامة بسوهاج تقرر حبس رائد شرطة طبيب 15 يومًا لإطلاقه النار على شخصان‎

ارشيفية

قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس ضابط شرطة طبيب 15 يومًا على ذمة التحقيق عقب قيامه بإطلاق الأعيرة النارية على عاملين بالقرية، مما أحدث إصابتهما، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج، بسبب خلاف على قطعة أرض.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بقيام ضابط طبيب بإطلاق النار على شخصين وإحداث إصابتهما بدائرة المركز.

وانتقل العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات قيام المتهمى بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميري على شخصان نتج عنه إصابة الأولى بطلق ناري بالفخذ والثانى بطلق ناري بالركبة من الخلف، وتم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5037 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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