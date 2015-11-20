شرطة التموين تضبط 655 طن مثلجات و100 طن لحوم فاسدة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين عدة حملات تموينية على مستوى الجمهورية، لمراقبة الأسواق وضبط السلع الغذائية الفاسدة، تم ضبط المدير المسئول عن محل لبيع قطع غيار السيارات بحوزته (47120 قطعة غيار سيارات) مجهولة المصدر، وضبط مالك محل شركة لبيع قطع الغيار بشارع رمسيس بحوزته (3070 قطعة غيار طلمبات ومحركات) مجهولة المصدر، وتم القبض على المدير المسئول عن محل لبيع العدد اليدوية "بدون ترخيص" بشارع نجيب الريحانى بالأزبكية بحوزته (28773 يدوية "حجر جلخ، مفتاح بلدى، مفك، مفتاح ألانكيه) مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، والقبض على مالك شركة إنتاج وتعبئة مواد غذائية بالعبور، بحوزته (4500 عبوة طحينة، 960 عبوة حلاوة طحينية، 22800 عبوة مستحضرات عناية شخصية، 73,500 قطعة مختلفة من المواد والسلع الغذائية) تحمل علامات وأسماء وهمية مما يعتبر غش تجارى.

كما تم ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" بالعبور لتجميع المواد البترولية بحوزته (5800 لتر سولار) بقصد بيعها بالسوق السوداء، وضبط المدير السئول عن مصنع لإنتاج مكسبات الطعم بـ6 أكتوبر، وبحوزته (5620 كيلو جرام مكسبات طعم منتج نهائى، و105,350 طن مستلزمات إنتاج ولحوم غير صالحة)، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بالبساتين (5643 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر)، وضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح وتجهيز الدواجن بالمطرية بحوزته (2,083 طن دواجن) غير صالحة للاستهلاك، و(2,352 طن منظفات صناعية منتج نهائى ومعد للبيع، 400 عبوة منظفات منتج نهائى معدة للبيع) وضبط أمينة عهدة بمجمع استهلاكى لقيامها بالاستيلاء على المال العام بالتلاعب فى (241) بطاقة تموينية، حيث قامت المتهمة بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره (217,644 جنيه).

كما ضبطت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المثلجات "بدون ترخيص" بأكتوبر بحوزته (2’655 طن منتج نهائى ومستلزمات التصنيع) مصنع من مواد رديئة ومجهولة المصدر وإضافة ألوان ومكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك.