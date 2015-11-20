شرطة التموين تضبط 655 طن مثلجات و100 طن لحوم فاسدة خلال 24 ساعة

كما تم ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" بالعبور لتجميع المواد البترولية بحوزته (5800 لتر سولار) بقصد بيعها بالسوق السوداء، وضبط المدير السئول عن مصنع لإنتاج مكسبات الطعم بـ6 أكتوبر، وبحوزته (5620 كيلو جرام مكسبات طعم منتج نهائى، و105,350 طن مستلزمات إنتاج ولحوم غير صالحة)، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بالبساتين (5643 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر)، وضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح وتجهيز الدواجن بالمطرية بحوزته (2,083 طن دواجن) غير صالحة للاستهلاك، و(2,352 طن منظفات صناعية منتج نهائى ومعد للبيع، 400 عبوة منظفات منتج نهائى معدة للبيع) وضبط أمينة عهدة بمجمع استهلاكى لقيامها بالاستيلاء على المال العام بالتلاعب فى (241) بطاقة تموينية، حيث قامت المتهمة بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره (217,644 جنيه).
كما ضبطت شرطة التموين، بإشراف اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المثلجات "بدون ترخيص" بأكتوبر بحوزته (2’655 طن منتج نهائى ومستلزمات التصنيع) مصنع من مواد رديئة ومجهولة المصدر وإضافة ألوان ومكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك.