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صور| محافظ قنا يشهد القُرعة العلنية لاختيار 23 سيارة أجرة سرفيس‎

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صور| محافظ قنا يشهد القُرعة العلنية لاختيار 23 سيارة أجرة سرفيس‎ صور| محافظ قنا يشهد القُرعة العلنية لاختيار 23 سيارة أجرة سرفيس‎

عبدالحميد الهجان، محافظ قنا

شهد عبدالحميد الهجان، مُحافظ قنا، القُرعة العلنية بالصالة المغطاة بمدينة قنا، لاختيار 23 سيارة أجرة أتوبيس 17 راكب للعمل داخل مدينة قنا، وذلك بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية والشعبية، فضلًا عن عدد كبير من المتقدمين للقرعة .
> وأشار ” الهجان”، إلى أنه قد تم تخصيص 5 سيارات أتوبيس لخط السير رقم 1 ” الموقف- ميدان الساعة – ميدان السيد – وميدان الجامعة”، و5 سيارات لخط سير رقم 5  ” الموقف – كمين قنا – ميدان السيد – ميدان الجامعة – والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية”، بالإضافة إلى 5 سيارات لخط سير رقم 16 ” مجموع المواقف – ميدان الساعة – ميدان السيد –  الشئون – مستشفي الجامعة – ومدينة قنا الجديدة “،  و5 سيارات لخط سير رقم 17 ” مجمع المواقف – كوبري المعنا – شارع المعتقل – الشئون المساكن – والجامعة “، وأيضًا 3 سيارات لخط سير رقم 18 ” مجمع المواقف – ميدان المطرانية – المحافظة – شارع البستان – حي المصالح – مستشفي الهلال – ومدينة العمال والعودة ” .
> وأكد محافظ قنا،  أنه تم إجراء القرعة بكل حيادية وشفافية في حضور عددٍ كبيرٍ من
> المتقدمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى توفير وسائل نقل عالية الجودة، كي تضمن راحة الركاب ورفاهيتهم .

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