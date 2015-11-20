يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني «أندرادي»

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس عملاق الدوري الإيطالي يرغب في التعاقد مع توماس أندرادي لاعب فريق كرة القدم بنادي ريفر بليت الصاعد، والذي يلعب حاليا في بورتموث الإنجليزي على سبيل الإعارة.

> ويرى مسئولو نادي السيدة العجوز، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لاعب الوسط الأرجنتيني – البالغ من العمر 19 عاما – سيكون إضافة جيدة لللبيانكونيري، وذلك في إطار مساعيهم لتعويض الأسماء الكبيرة التي رحلت عن الفريق في مطلع الصيف الماضي كأندريا بيرلو وأرتورو فيدال.

> كان أندرادي قد أثار اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة ومن بينها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى أتليتكو مدريد وبرشلونة وفولفسبورج، وقد اقترب اللاعب بقوة من الانضمام إلى صفوف جنوة قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، لكن انتقاله للدوري الإيطالي يبدو وشيكا، خصوصا مع امتلاكه لجواز سفر إيطالي، بالإضافة إلى جنسيته الأرجنتينية.