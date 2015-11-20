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«مويس»: سنوات فان جال العجاف مع مانشستر يونايتد مرشحة للاستمرار

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«مويس»: سنوات فان جال العجاف مع مانشستر يونايتد مرشحة للاستمرار «مويس»: سنوات فان جال العجاف مع مانشستر يونايتد مرشحة للاستمرار

ديفيد مويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد

حذر ديفيد مويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد لويس فان جال المدير الفني الحالي للفريق، من أنه قد تمضي سنوات عدة قبل أن يتمكن الشياطين الحمر من إضافة بطولات جديدة إلى سجلهم الحافل مرة أخرى.

وعُين مويس مدربا للمان يونايتد عام 2013 خلفا للمدير الفني الأسطوري السير أليكس فيرجسون، غير أنه أقيل من منصبه بعد عشرة أشهر فقط بسبب المستوى الكارثي الذي ظهر به الفريق تحت قيادته.
> ورغم أن إدارة الأولد ترافورد أنفقت مبالغ طائلة وصلت إلى نحو 340 مليون جنيه استرليني منذ رحيل فيرجسون قبل عامين ونصف العام، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، إلا أن مويس حذر الهولندي فان جال من أنه ينبغي له ألا يتوقع أن يستعيد فريق مانشستر يونايتد مكانته المتميزة السابقة في وقت قريب.
> وقال مويس ـ في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة (ذا صن) البريطانية – “إن أي مدرب يتولى تدريب المان يونايتد سيواجه صعوبة بالغة لفترة من الوقت حيث إن السير أليكس حقق مع الفريق نجاحا أسطوريا على مدار سنوات طوال، وأعتقد أن أحدا لن يتمكن – بما في ذلك فان جال – من تكرار تلك النجاحات مرة أخرى في وقت قريب”.

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