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رفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي أسراب من الجراد في الوادي الجديد

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رفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي أسراب من الجراد في الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي أسراب من الجراد في الوادي الجديد

صورة أرشيفية لسرب من الجراد

صرح المهندس إياد مُعاذ، مدير عام قاعدة الجراد بالوادي الجديد، بأن محطة جراد قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى، لرصد أي أسراب من الجراد الصحراوي، وذلك في حال دخوله حدود المحافظة، خاصةً بعد الطقس السيء، الذي تعرضت له البلاد، والمنطقة الفترة الماضية.
> وأشار ” معاذ “، إلى أن هناك استعدادات مُكثفة وثابتة، لمواجهة الجراد الصحراوي من خلال قواعد ثابتة بمنطقة شرق العوينات، والتي تقوم بالمرور المستمر، لرصد أي ظهور للجراد بالمنطقة، والتي تضم آلاف الأفدنة الزراعية.

وقال مدير عام قاعدة الجراد، إن هناك لجان تقوم بالمرور بمناطق الفرافرة في الحدود الغربية، ومناطق درب الأربعين بالحدود الجنوبية، لرصد أي ظهور للجراد الصحراوي أو المحلي وسط توافر المعدات والمبيدات اللازمة لمواجهته حال ظهوره، إضافةً إلى وجود 7 قواعد للجراد، ولاتي ترصد بشكلٍ مستمر إلى أي ظهور لأسراب الجراد الصحراوي أو المحلي من كافة الاتجاهات وسط الاستعداد الدائم والجاهزية للمقاومة .

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