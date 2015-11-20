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خالة شهيد هجمات باريس لـ«ONA»: صلاة الجنازة مساء اليوم ودفنه في قريته «بنا أبوصير»

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خالة شهيد هجمات باريس لـ«ONA»: صلاة الجنازة مساء اليوم ودفنه في قريته «بنا أبوصير» خالة شهيد هجمات باريس لـ«ONA»: صلاة الجنازة مساء اليوم ودفنه في قريته «بنا أبوصير»

الشهيد صالح عماد الجبالي

كتبت – نانيس البيلي

قالت الحاجة فاطمة خالة الشهيد صالح عماد الجبالي “ضحية هجمات باريس”، إن جثمان الشهيد سيصل مطار القاهرة في الثامنة من مساء اليوم، ويتم نقله عقب ذلك إلى قريته “بنا أبوصير” بمركز سمنود بالغربية، مشيرة إلى أنه سيتم أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه عقب وصول جثمانه إلى القرية في الثانية عشرة منتصف الليل.

وأضافت خالة شهيد تفجيرات باريس، في تصريح خاص لوكالة “ONA”، أن أصدقاء الشهيد هم من قاموا بإنهاء أوراق نقل الجثمان، وسيحضر برفقة الجثمان من فرنسا ابن عم الشهيد “محمد الجبالي”، مستنكرة عدم تواصل أي مسؤول من الخارجية المصرية معهم إلى الآن أو إبلاغهم بأي تفاصيل.

وكان عدد كبير من أفراد الجالية المصرية في فرنسا، قد أقاموا صلاة الجنازة على الشهيد وسط حشد كبير قبل مغادرة جثمانه الأراضي الفرنسية.

 

 

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