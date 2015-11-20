بالصور.. لأول مرة علماء ينجحون فى فصل قلب وكبد مشتركين لتوأمتين ملتصقتين

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على جراحة ناجحة أجراها فريق من الأطباء من مستشفى كوزير للأطفال فى ولاية كنتاكى الأمريكية، حيث قاموا بفصل قلب وكبد مشتركين لطفلتين ملتصقتين، وذلك لأول مرة.

وعندما عرضت حالة التوأمتين الملتصقتين على الأطباء فى المستشفى، وجدوا أن الفتاتين مشتركتان فى الصدر وتجويف البطن، كما أنهما تقاسما بعض هياكل القلب والكبد.

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وقام الأطباء بالتفكير والانتظار قبل تنفيذ هذا الإجراء المحفوف بالمخاطر وهو فصل التوأمتين، حيث إن كلا من الفتاتين بحاجة إلى المزيد من الدعم فى التنفس.

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واكتشف الأطباء أن إحدى الطفلتين أكثر هشاشة من الأخرى، لافتين إلى أن هامش البقاء على قيد الحياة فى علم الله.

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وقام الأطباء بإجراء العملية الجراحية واستغرقت أكثر من 8 ساعات، لفصل الكبد والقلب الملتصقين لفتاتين تبلغان من العمر 7 أسابيع فقط، وشارك فى العملية أكثر من 45 طبيبا وممرضة وعاملا.



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