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بالصور.. لأول مرة علماء ينجحون فى فصل قلب وكبد مشتركين لتوأمتين ملتصقتين

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بالصور.. لأول مرة علماء ينجحون فى فصل قلب وكبد مشتركين لتوأمتين ملتصقتين بالصور.. لأول مرة علماء ينجحون فى فصل قلب وكبد مشتركين لتوأمتين ملتصقتين
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على جراحة ناجحة أجراها فريق من الأطباء من مستشفى كوزير للأطفال فى ولاية كنتاكى الأمريكية، حيث قاموا بفصل قلب وكبد مشتركين لطفلتين ملتصقتين، وذلك لأول مرة.

اليوم السابع -11 -2015

وعندما عرضت حالة التوأمتين الملتصقتين على الأطباء فى المستشفى، وجدوا أن الفتاتين مشتركتان فى الصدر وتجويف البطن، كما أنهما تقاسما بعض هياكل القلب والكبد.
>اليوم السابع -11 -2015

وقام الأطباء بالتفكير والانتظار قبل تنفيذ هذا الإجراء المحفوف بالمخاطر وهو فصل التوأمتين، حيث إن كلا من الفتاتين بحاجة إلى المزيد من الدعم فى التنفس.
>اليوم السابع -11 -2015

واكتشف الأطباء أن إحدى الطفلتين أكثر هشاشة من الأخرى، لافتين إلى أن هامش البقاء على قيد الحياة فى علم الله.
>اليوم السابع -11 -2015

وقام الأطباء بإجراء العملية الجراحية واستغرقت أكثر من 8 ساعات، لفصل الكبد والقلب الملتصقين لفتاتين تبلغان من العمر 7 أسابيع فقط، وشارك فى العملية أكثر من 45 طبيبا وممرضة وعاملا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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