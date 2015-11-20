خل التفاح الحل الأمثل لعلاج احتقان الأنف والتهابات الحلق

خلال هذه الأيام، يتعرض الكثيرون للإصابة بالإنفلونزا وأعراض البرد كاحتقان الأنف والتهابات الحلق، التى تتسبب فى الشعور بالألم، لذا فمن الممكن علاجها بوصفات طبيعية عن طريق خل التفاح.

وكما ذكر موقع readers digest الأمريكى، بعض الفوائد لاستخدام خل التفاح لعلاج أعراض البرد، فإنه يساعد على علاج احتقان الأنف والتهابات الحلق، فبالنسبة لاستخدامه فى احتقان الأنف، فهو يحتوى على البوتاسيوم الذى يقاوم المخاط، وحامض الخليك الذى يمنع نمو البكتيريا المسببة لاحتقان الأنف.

ووفقا للتقرير فإن مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح فى كوب من الماء وتناوله يساعد على تصريف الجيوب الأنفية وعلاجها من الاحتقان.

أما بالنسبة لالتهابات الحلق، والتى من أعراضها الشعور بألم ووخز فى الحنجرة، فقد يتم علاجها من خلال خل التفاح فيمنع وصول العدوى للحلق، حيث إن استخدام ربع كوب من خل التفاح ومزجه مع ربع كوب من الماء الدافئ والغرغرة به كل ساعة يمنع نمو الجراثيم، لأنها لا تعيش فى بيئة حمضية، مما يؤدى إلى الشفاء من التهابات الحلق والوقاية من المضاعفات.