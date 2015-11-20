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بالفيديو والصور.. أول مشاهد اقتحام الأمن المالى فندق باماكو وتحرير رهائن

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بالفيديو والصور.. أول مشاهد اقتحام الأمن المالى فندق باماكو وتحرير رهائن بالفيديو والصور.. أول مشاهد اقتحام الأمن المالى فندق باماكو وتحرير رهائن
أذاعت سكاى نيوز الصور الأولى لقيام قوات الامن باقتحام فندق راديسون فى العاصمة المالية باماكو، حيث قامت قوات الامن بتحرير عدد من الرهائن بطريقة حذرة منعا لسقوط العديد من الرهائن الأجانب.

اليوم السابع -11 -2015

وكان قد لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم من الرهائن المحتجزين في فندق راديسون فى العاصمة المالية باماكو، فيما وصلت قوات أمنية لبدء هجوما على الفندق لتحرير الرهائن.

اليوم السابع -11 -2015

وأعلنت الرئاسة الفرنسية وجود فرنسيون بين الرهائن المحتجزين في الفندق، فيما أعلنت الخطوط الجوية التركية أن 6 من موظفيها من بين الرهائن، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل. كما يوجد 7 صينيين على الأقل من بين الـ170 رهينة المحتجزين.

اليوم السابع -11 -2015

وقال دبلوماسى فرنسى، إن قوات مالى الخاصة وصلت إلى الفندق حيث يحتجز الرهائن، وأن فرنسا تقدم مساعدات لوجستية ومخابراتية لتحرير الرهائن فى باماكو.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

مصدر أمنى مالى: المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون"

مسلحان يحتجزان 170 رهينة فى فندق راديسون فى باماكو

مسلحون يطلقون النار فى فندق فى باماكو عاصمة مالى
>اليوم السابع -11 -2015

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