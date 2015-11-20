إصابة طالبين حاولا منع آخرين من معاكسة فتاة فى بنها

أصيب "عبد الرحمن. ط. م" و"أحمد. ج" طالبين بجروح نافذة بسبب شهامتهم ومنع طالبين آخرين من معاكسة "فتاة" بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد درويش، رئيس مباحث بنها، بوقوع مشاجرة ومصابين بمنطقة المنشية ببنها.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرفين الأول "عبد الرحمن. ط" 20 عاما طالب، وأحمد. ج" 20 عاما طالب، مصابين بجروح سطحية. والطرف الثانى "عمر. خ" 16 عاما طالب، و"حسن. ح" 16 عام طالب، و"عماد. إ" 16 عاما طالب، وذلك لقيام أفراد الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الفتيات ولدى قيام الأول والثانى بمعاتبتهم حدثت، بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أطراف الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابتهما، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ذلك بمعرض اعترافاتهم.

وقال "عمر. خ" 16 سنة طالب، المتهم بمعاكسة فتاة: "أنا معكستهاش ولا ضيقتها، وعبد الرحمن وزميله أرادوا افتعال المشكلة كفرد عضلات"، فيما قال المجنى عليه عبد الرحمن: "إننا تدخلنا لحماية الفتاة ومنع معاكستها ولم يعجب ذلك عمر وزميله فقاما بالتعدى علينا بالمطواة وتسببا فى جرحنا".

تم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.