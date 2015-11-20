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بالصور.. ضبط ثلاثة ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة

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بالصور.. ضبط ثلاثة ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالصور.. ضبط ثلاثة ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط ثلاثة ركاب بحوزتهم مواد مخدرة قبل مغادرتهم المطار.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط القطرية المتجهة إلى الدوحة أشتبه رجال الأمن فى الراكب المصرى الذى يدعى "ع.أ.م" وبتفتيش حقيبته عثر بداخلها على 4 قطع من مخدر الحشيش تزن قرابة الـ" ١٠٠" جرام تقريباً.

كما تمكنت إدارة التأمين من ضبط راكبتين يحملون الجنسية الكويتية قبل مغادرتهم القاهرة على طائرة خطوط الخليج المتجهة إلى البحرين حيث عثر معهم على عدد 2500 قرص ترامادول، بالإضافة إلى 2500 قرص تامول، أمر اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار بإلغاء سفر الركاب، وتحرير محضر لهم وتحويلهم للنيابة لمباشرة التحقيق.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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