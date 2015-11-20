أمن شمال سيناء يتسلم لجان المرحلة الثانية للانتخابية البرلمانية

تسلمت قوات أمنية، اليوم، لجان انتخابات شمال سيناء، وبدأت فى حراستها وإغلاق محيطها واتخاذ التدابير الاحترازية حولها.

وقال مصدر أمنى، إن لجان الانتخابات تم فحص محيطها أمنيا خشية زرع متفجرات وتأمين كلى للطرق والشوارع المحيطة بها، إلى جانب حظر التواجد حول محيطها والسير بالشوارع المارة بجوارها ونشر قوات أمنية بها.

وأعلنت محافظة شمال سيناء اليوم عن انتهاء توصيل كافة المرافق وتجهيز اللجان الانتخابية، وقال اللواء سامح عيسى، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، أن المحافظة تضم 4 دوائر انتخابية تضم 4 لجان عامة منها لجنتان بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش "لجنة للعريش ولجنة للشيخ زويد ورفح"، لجنة بمركز إعلام بئر العبد خاصة ببئر العبد ورمانة، ولجنة بمدرسة الحسنة الابتدائية خاصة بوسط سيناء، و49 مركزًا انتخابيًا تضم 104 لجان فرعية.

وأكدت المحافظة، أنه تم تجهيز اللجان وإعدادها تمهيدًا لإجراء العملية الانتخابية الأسبوع المقبل، بجانب توفير مولدات احتياطية وكشافات إنارة وكراسى خاصة بالمعاقين بكل لجنة انتخابية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بمجمع محاكم العريش، وتجهيز فريق إسعاف من 8 فرق انتشار سريع للتدخل الفورى عند وقوع أى طوارئ، بجانب توزيع 68 سيارة إسعاف للتمركز أمام لجان الانتخابات، و8 سيارات إسعاف بها أطباء ومسعفين، بجانب سيارة للتموين والتجهيزات الإدارية والصيانة، وتوفير كرسى متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للوصول إلى اللجان.

وأعلنت مصادر قضائية أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء 234 ألفا و635 ناخبًا بدوائر شمال سيناء الأربعة، ومن بين المقيدين بالجداول الانتخابية عدد 105 آلاف و919 ناخبًا بالدائرة الأولى بالعريش، 61 ألفا و673 ناخبًا بالدائرة الثانية برفح والشيخ زويد، 51 ألفا 947 بالدائرة الثالثة ببئر العبد ورمانة، 15 ألفا و96 ناخبًا بالدائرة الرابعة بوسط سيناء، وتضم شمال سيناء 50 مركزا انتخابيًا بها 104 لجان فرعية، ويتنافس 37 مرشحًا لنيل 5 مقاعد برلمانية بالنظام الفردى بدوائر المحافظة الأربعة.

ويتنافس فى انتخابات شمال سيناء على 5 مقاعد برلمانية 37 مرشحا فى الدائرة الأولى ومقرها العريش ونصيبها مقعدين يتنافس20 مرشحا والمرشحون المستقلون من بينهم: يحى حسين ايوب، حسام رفاعى، مسعد صالح عروج، منسى إبراهيم جودة، محمد صباح محمد مستقل، عادل محمد الزناتى، مدحت محمد حمدى، محمد سعيد محمد مستقل، محمد حسانين شعبان، رحمى عبد ربه عبد الرحمن، حسن عباس زكى، والسيد عبدالمجيد، حسن نشأت، شحتة محمود على السيد، سامى الكاشف.

والمرشحون فردى عن الأحزاب كل من: عماد البلك، حزب الوفد، وخالد حسين الجندى، الحركة الوطنية المصرية، أحمد العايق حزب مصر الثورة، وجمال خليل البنديرى, حزب حماة وطن، وجمال الدين محمد خليل، حزب الريادة.

وفى الدائرة الثانية ومقرها الشيخ زويد ورفح يتنافس 4 مرشحين على مقعد واحد وهم: صالح أبورياش وجمال عمر وإبراهيم أبوشعيره وأمل ماضى وجميعهم مستقلون.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها بئر العبد ورمانة يتنافس 11 مرشحا على مقعد واحد، والمستقلون من بينهم سليمان الزملوط، رمضان السرحان، وحسن عبد الحميد رضا، عبدالله سالم، وعبد المقصود محمد سلامة، سليمان محمد سعيد، فرج موسى، ومحمد نصار إبراهيم، عبدالعال أبو السعود.

ومرشحان حزبيان فردى وهم: سامى الهوارى، حزب المؤتمر، حسن خضر، الإصلاح والتنمية.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها الحسنة ونخل يتنافس مرشحان مستقلان على مقعد واحد وهما عطية محمد سليمان وجازى سعد.