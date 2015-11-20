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محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة بالغردقة

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محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة بالغردقة محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة بالغردقة
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية بالمحافظة أكبر مجمع لبيع للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بطريق النصر في مدينة الغردقة، وشهد المجمع إقبالا كبيرا من المواطنين.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر: "هذا المعرض تم افتتاحه لأهالي الغردقة خاصة محدودي الدخل وأيضًا لمحاربة الغلاء"، مشيرا إلى أن هناك تشديدا من الرقابة التموينية لبيع جميع السلع التموينية بأسعار الجملة وهناك منفذًا داخل المجمع الاستهلاكى لبيع اللحوم البلدى بسعر 55 جنيها للكيلو.

كانت محافظة البحر الأحمر، قد شهدت بالأمس، افتتاح منافذ بيع بمناطق مختلفة بمدينة الغردقة لبيع الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين.

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مصر 365