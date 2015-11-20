بالصور .. قوات التأمين تتسلم مقار اللجان الانتخابية فى القليوبية

تسلم اللواء أركان حرب صالح فتحى صالح قائد قوات تأمين الانتخابات بالقليوبية، منذ قليل المقار الانتخابية المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم بها على مستوى المحافظة والبالغ عددها 10 لجان و546 مركزًا انتخابيًا و1386 لجنة فرعية موزعة على 524 مدرسة، و15 معهدًا أزهريًا.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية فى تصريحات صحفية، أن المحافظة استعدت تماما للعرس الديمقراطى، وتم تسليم المراكز الانتخابية لقوات التأمين بقيادة اللواء أركان حرب صالح فتحى صالح قائد قوات تأمين الانتخابات بالقليوبية، بتعاون وثيق مع الهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية وبالتنسيق مع المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة بنها ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات مجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات وتشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة يبلغ 2 مليون و842 ألفًا و665 ناخبًا، وفق آخر إحصاء للمواطنين ممن تجاوزا سن الـ18 عامًا ويحق لهم التصويت.

فيما يبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 10 لجان و546 مركزًا انتخابيًا و1386 لجنة فرعية موزعة على 524 مدرسة، و15 معهدًا أزهريًا.ويبلغ عدد المرشحين 275 مرشحا من بينهم 12 سيدة سيتم اختيار 25 نائبا منهم لتمثيل المحافظة فى البرلمان المقبل، مؤكدًا أنه تم تأمين كل اللجان الانتخابية للتيسير على الناخبين، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ووجه المحافظ رسالة للناخبين طالبهم فيها بالمشاركة بإيجابية فى الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية، مؤكدًا أنها شهادة وواجب مقدس لأن نجاح البرلمان القادم مرهون بحسن الاختيار، موضحًا أن إقبال الناخبين يقلل من حدة سطوة المال السياسى فى الانتخابات، موضحًا أن السلبية ودعوات المقاطعة هى من تأتى بوجوه غير مرغوب فيها سواء عن طريق المصالح أو شراء الأصوات.

وقال المحافظ، إن خروج الناخبين واجب وطنى حتى لا يسمحوا لتجار الدين والمال وأصحاب بالسيطرة على مقدرات الوطن لأن المجلس المقبل هو مجلس الشعب ومهمته الأولى هى التشريع وعمل نظام محترم يصل بمصر لمكانتها واختيار حكومة قادرة على تحقيق مطالب الشعب، الذى أصبح يملك مقدراته وصار هو السيد وباختياره لنواب محترمين ستكون المحصلة تشريعات جيدة فالشعب هو المسئول بخروجه وحسن اختياره فإذا اختار بشكل صحيح فالنتيجة فى صالح الوطن وإذا اختار بشكل سىء فسيتحمل نتيجة اختياره وستكون العواقب سيئة، فالاختيار مسئولية كبرى وجسيمة على المواطن من أجل وطن محترم ومن أجل النهوض بمصر.



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