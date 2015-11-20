انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة وغرق مدرسة بسبب كسر الماسورة الرئيسية

يشهد عدد كبير من المناطق بمدينة المحلة الكبرى، انقطاعا تاما للمياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب كسر ماسورة المياه الرئيسية أمام مدرسة التجارة بنات بمنطقة شكرى القوتلى، الأمر الذى تسبب فى غرق المدرسة والشوارع بالمياه.

وتم غلق محابس المياه بمحطة المياه الرئيسية فى محاولة لاحتواء الأزمة، ويواصل فريق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمال صيانة ماسورة المياه، وتقوم سيارات الكسح بشفط المياه من الشوارع لتسهيل حركة المرور، وتم تحويل الطرق من بعض الشوارع إلى طرق بديلة.

وكشف مصدر مسئول بشركة المياه، أن إصلاح الماسورة الرئيسية سيستغرق وقتا طويلا ومن المحتمل أن تستمر عمليات الإصلاح حتى مساء اليوم الجمعة.

وعلى الجانب الآخر، سادت حالة استياء على الأهالى لانقطاع المياه لأكثر من 15ساعة متواصلة وتعطل مصالحهم مطالبين بسرعة إصلاح ماسورة المياه.

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