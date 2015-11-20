محافظ بني سويف يتفقد مدرسة التربية الفكرية ويوجه بتوفير وسلية نقل للطلاب‎

تفقد المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، مدرسة التربية الفكرية، التى تضم 281 طالب وطالبة، وتسعي لتهيئتهم فكريًا وإعدادهم مهنيًا.

حيث تفقد المحافظ، أقسام المدرسة: السجاد، النجارة، التفصيل، التدبير المنزلي، الزخرفة، الملابس الجاهزة، الخيزران بالإضافة إلى تفقده لمعرض فني بقسم التربية الفنية.

وأشاد المحافظ بالأعمال والمشغولات الفنية التي شارك في اعدادها التلاميذ، مشددًا على النظافة العامة بالمدرسة ومتابعة التغذية المدرسية وبرنامج الوجبات اليومي المقدم للطلبة الداخلي، مطالبًا بتوفير كافة أوجه الاهتمام والرعاية للطلبة.

وأستمع المحافظ لاحتياجات المدرسة حيث كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بحصر كافة المطالب والمشاكل لايجاد الحلول السريعة لها، موجها باتخاذ اللازم لتوفير وسلية نقل لطلاب المدرسة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدا في سبيل حصول هذه الفئة الهامة على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وادماجهم في المجتمع في إطار الإمكانات والموارد المتاحة.