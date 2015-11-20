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الشرطة الفرنسية: وحدة خاصة تتجه لمالي فورًا لمتابعة أزمة الرهائن المحتجزين

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الشرطة الفرنسية: وحدة خاصة تتجه لمالي فورًا لمتابعة أزمة الرهائن المحتجزين الشرطة الفرنسية: وحدة خاصة تتجه لمالي فورًا لمتابعة أزمة الرهائن المحتجزين

رويترز

قالت الشرطة الفرنسية إن وحدة خاصة تتحرك نحو مالي للمشاركة في عملية تحرير الرهائن المحتجزين في إحدى فنادق العاصمة باماكو بحسب  إفادة فرانس برس.

ونقلت رويترز عن  متحدث باسم قوات الأمن الفرنسية قوله إن 50 من ضباط مكافحة الإرهاب سيسافرون فورا إلى باماكو.

واقتحم مسلحون إحدى القنادق بباماكو واحتجزوا 170 شخصًا  من جنسيات مختلفة ولقي عدد من الرهائن مصرعهم، وبدأت قوات الأمن في عملية تحرير الرهائن حيث أفادت تقارير إعلامية عن تحرير ما يقرب من 20 رهينة.

وقطع الرئيس المالي أبو بكر كيتا زيارته لتشاد وعاد مرة أخرى إلى باماكو لمتابعة عملية تحرير الرهائن المحتجزين في إحدى فنادق العاصمة المالية.

وأكد البيت الأبيض على متابعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتلك العملية عن كثب.

وقال التلفزيون المالي إن 80 رهينة من ضمن المحتجزين في إحدى فنادق العاصمة باماكو قد تم تحريرهم وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

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