كلوب يعرض على جيرارد التدرب مع ليفربول

(إفي): عرض المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، على قائد الفريق السابق ولاعب لوس آنجليس الأمريكي حاليا، ستيفن جيرارد، التدرب مع كتيبة "الريدز" خلال فترة توقف الدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموقعة بعد غد السبت أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي "جيرارد يقضي فترة الراحة مع ناديه في الوقت الحالي. لم يكن لديه الوقت الكافي للراحة بعدما ترك ليفربول ورحل للوس آنجليس".

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتيزنس المركز الأول مناصفة مع أرسنال برصيد 26 نقطة بينما يحتل الريدز المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وواصل المدرب السابق لبروسيا دورتموند الألماني "لقد تحدثنا في أمور عديدة، ولكنه لا يريد الانخراط في التدريبات في الوقت الحالي. فكل ما يريده هو الحصول على راحة والاسترخاء".

وترك القائد السابق لليفربول، البالغ من العمر 35 عاما، فريقه بعد 17 موسما قضاها داخل جدرانه ورحل للدوري الأمريكي عبر بوابة لوس آنجليس جالاكسي.

وحفلت مسيرة اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، الذي خاض أولى مباراته مع الريدز في عام 1998 ، مع ناديه بالعديد من الإنجازات حيث فاز بلقب في دوري الأبطال عام (2005) وآخر في كاس الاتحاد الأوروبي، الدوري الأوروبي حاليا عام (2001) ولقبين في كاس السوبر الأوروبي عامي (2001 و2005) ومثلهما في كأس إنجلترا عامي (2001 و2006) وثلاثة في بطولة كاس الرابطة (كابيتال وان) أعوام (2001 و2003 و2012) ولقب في كأس الدري الخيرية عام (2006).