في_الكلاسيكو - إنييستا: فرصتنا أفضل في وجود ميسي

(إفي): أكد لاعب وسط برشلونة أندريس إنييستا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي "لاعب محوري" للفريق، وأبدى ثقته في مشاركة "البرغوث" بالتشكيلة الأساسية لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال إنييستا في مؤتمر صحفي:"إذا دخل القائمة فهذا لأنه يستطيع المشاركة، سواء من البداية أو من على مقاعد البدلاء، ولكن إذا كان لدي ليونيل ميسي ففرص فريقي ترتفع".

ولم يتقابل إنييستا مع النجم الأرجنتيني الأسبوع الأخير بسبب الارتباطات الدولية للأول مع المنتخب الإسباني، ولكنه وجد مفاجأة سارة لدى عودته.

وقال:"كنت أراه يتدرب قليلا تلك الأيام، ولكن الأنباء سارة للغاية، لأنه يتدرب معنا، والمعنويات جيدة".

وأكد إنييستا أن الفريق يجب عليه تقديم "مباراة شبه مثالية" للفوز في البرنابيو بغض النظر عن مشاركة ميسي أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقال:"القول بأن ريال مدريد ضعيف سيكون تهورا وهذا ليس تفكيرنا. لديه مميزات كبيرة يمكن أن تلحق بنا الضرر وهو يلعب على ملعبه يفرض عليك أن تفعل كل الأشياء بشكل جيد".

واعتبر أن خوض فريقه للكلاسيكو متقدما في الترتيب بثلاث نقاط عن غريمه التقليدي لا يعني شيئا.

وأضاف "الوصول بتلك النقاط الثلاثة يمكن أن يتسبب في إرباكنا. ما علينا فعله هو أن يكون تركيزنا منصبا على توسيع فارق النقاط".

وتابع "علينا الحفاظ على طريقة لعبنا وأن تكون لنا الأفضلية في الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة لأكبر وقت ممكن وأن نتحلى بالتنظيم وألا نرتكب أخطاء قد يستغلونها".

وأكد أن نتيجة المباراة "لن تكون حاسمة" في حسم لقب الليجا، ولكنها ستمثل فوزا على غريم أزلي و"لها تأثير نفسي كبير".

وستكون هذه أول مباراة كلاسيكو لإنييستا بصفته قائدا للفريق الكتالوني، كما أنه سيكون أكثر اللاعبين مشاركة في الكلاسيكو بعد رحيل تشافي هرناندز عندما يخوض مباراته الـ32 أمام ريال مدريد.

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