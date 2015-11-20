كورنثيانز بطلا للدوري البرازيلي للمرة السادسة في تاريخه

إفي): توج كورينثيانز بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة، بعد تعادله خارج أرضه بهدف أمام فاسكو دا جاما، وهزيمة ملاحقه الوحيد أتلتيكو مينيرو.

وحصد فريق مدينة ساو باولو اللقب برصيد 77 نقطة، وبات يتقدم بفارق 12 نقطة على أتلتيكو مينيرو الذي لم يعد بمقدوره التعويض في الجولات المتبقية بعد سقوطه الليلة الماضية على ملعب ساو باولو 4-2.

ورغم طرد رودريجو لاعب فاسكو دا جاما (ق62) تمكن الفريق من التقدم عن طريق جوليو سيزار (ق72)، لكن كورينثيانز تعادل قبل تسع دقائق من النهاية بهدف للمهاجم الدولي السابق فاجنر لوف.

ودخل أتلتيكو مينيرو الجولة الخامسة والثلاثين وهو بحاجة إلى الفوز بمبارياته الأربع المتبقية في البطولة، لكنه رفع الراية البيضاء مبكرا في مباراة أمس ليهدي اللقب لمنافسه.

وفشل مينيرو في الحفاظ على تقدمه مرتين، بهدف سجله لوان (ق57) ثم بهدفين لواحد عن طريق الأرجنتيني خيسوس داتولو (ق70)، حيث حسم مضيفه ساو باولو النتيجة برباعية آلان كارديك (ق69 و85) وميشيل باستوس (ق75) والمخضرم لويس فابيانو من ركلة جزاء (ق90).

ويعد هذا اللقب السادس في الدوري البرازيلي لأكثر الأندية شعبية في ساو باولو، وثاني أكثرها في البلاد خلف فلامنجو، والثالث في آخر 11 عاما، والثاني منذ عودته من الدرجة الثانية عقب هبوط مفاجئ عام 2008.

وتساوى كورينثيانز بذلك مع ساو باولو وفلامنجو برصيد ستة ألقاب، بفارق لقبين خلف غريميه بالميراس وسانتوس اللذين يملك كل منهما ثمانية ألقاب.

وإلى جانب ألقابه الستة (1990 و1998 و1999 و2005 و2011 و2015)، يملك كورينثيانز لقبين في بطولة العالم للأندية (2000 و2012)، ولقبا في كأس ليبرتادوريس (2012) ولقبا في "ريكوبا سودأميريكانا" المعادلة لكأس سوبر أمريكا الجنوبية (2013) وثلاثة ألقاب في كأس البرازيل (1995 و2002 و2009).