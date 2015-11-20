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انتهاء استعدادات محافظة جنوب سيناء للانتخابات البرلمانية

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انتهاء استعدادات محافظة جنوب سيناء للانتخابات البرلمانية انتهاء استعدادات محافظة جنوب سيناء للانتخابات البرلمانية
قال اللواء عصام خضر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت استعداداتها لكافة المدن بالتجهيزات الإدارية بكافة المقرات الفرعية والتأكيد على توفير المولدات الكهربائية الاحتياطى، وتجهيز قاعات بمركز العمليات بديوان عام المحافظة للانتخابات البرلمانية والتى ستبدأ يومى 22 و23 من نوفمبر الجارى.

وأضاف خضر، أنه سيتم توزيع أوراق وصناديق الاقتراع وسيتم توزيعها صباح السبت على اللجان تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار رضا القصاص، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، فضلا عن استعداد مركز العمليات المحافظة على مدار 24 ساعة بتواجد كافة العناصر من القوات المسلحة والشرطة والتربية والتعليم والإسعاف وشركة المياه والكهرباء.

وأشار خضر، إلى أنه تم انشاء مركز الإعلام لتلقى البيانات نسبة التصويت خلال كل ساعتين مع توفير نت والاتصال المباشر مع رؤساء المدن، وتجهيز لجان المحافظة من 15 مقرا انتخابيا موزعة على 15 مدرسة تضم مدن المحافظة الـ9 تمثل فى 40 لجنة فرعية بإجمالى عدد ناخبين بلغ 77653 ناخبًا، حيث يتنافس 41 مرشحًا لخوض الانتخابات بينهم 5 مرشحًات فرديًا مستقلًا.

ويتنافس فى الدائرة الأولى 11 شرم الشيخ مرشح مستقل و7 مرشحين، والدائرة الثانية طور سيناء ينافس 10 مرشحين مستقل و7 مرشحين، والدائرة الثالثة ينافس 2 مرشحين مستقل و4 مرشحين يمثلون أحزابا.

ويشرف على الانتخابات 40 قاضيًا داخل 40 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة برئاسة المستشار راضى القصاص.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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