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5300 ضابط ومجند لتأمين 1089 لجنة انتخابات فرعية بالمنوفية فى 9 دوائر

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5300 ضابط ومجند لتأمين 1089 لجنة انتخابات فرعية بالمنوفية فى 9 دوائر 5300 ضابط ومجند لتأمين 1089 لجنة انتخابات فرعية بالمنوفية فى 9 دوائر
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى، أن 5300 ضابط وجندى وصلوا إلى محافظة المنوفية واستلموا بالفعل 1089 لجنة فرعية فى 523 مقرا انتخابيا فى 9 لجان عامة وذلك استعدادا للانتخابات البرلمانية من المرحلة الثانية.

ومن المقرر، انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية يومى 22،23 من الشهر الحالى فى 9 دوائر انتخابية للمنافسة على 20 مقعدا على الفردى و5 مقاعد للقائمة والدوائر هى الدائرة الأولى ومقرها بندر شبين الكوم وينافس فيها 24 مرشحا على مقعد وحيد والدائرة الثانية ومقرها مركز شبين الكوم وينافس فيها 35 مرشحا على مقعدين.

والدائرة الثالثة قويسنا - بركة السبع وينافس فى تلك الدائرة 42 مرشحا على 4 مقاعد والدائرة الرابعة ومقرها مركز تلا الشهداء ويتافس فيها 34 مرشحا على 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها مركز أشمون ويتنافس فيها 33 مرشحا على 4 مقاعد، والدائرة السادسة دائرة مركز الباجور وينافس فيها 22 مرشحا على مقعدين، الدائرة السابعة مركز منوف وينافس فيها 15 مرشحا على مقعدين، والدائرة السابعة منوف - سرس الليان،17 مرشحا على مقعد وحيد ،الدائرة التاسعة السادات ويتنافس فيها 9 مرشحين على مقعد وحيد.

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مصر 365