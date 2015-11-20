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التحفظ على 2276 طن قمح مبلل ينبعث منه روائح كريهة داخل شونة بالغربية

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التحفظ على 2276 طن قمح مبلل ينبعث منه روائح كريهة داخل شونة بالغربية التحفظ على 2276 طن قمح مبلل ينبعث منه روائح كريهة داخل شونة بالغربية
تحفظت إدارة مباحث بالغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة على 2276 طن و760 كيلو قمح موسم 2015 مبلل وبه نسبة عالية من الرطوبة وينبعث منه روائح كريهة داخل شونة نجريج للقمح بمركز بسيون نقلهم لمطحن العاشر من رمضان بطنطا.

تلقى العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بلاغا من أمين الشرطه حسن ع ح من قوة الإدارة معين لملاحظة الحاله بمطحن العاشر من رمضان بطنطا بسوء حاله القمح المحلى موسم 2015 الوارد إلى المطحن من شونه نجريج مركز بسيون.

انتقل ضباط مباحث الاداره الى المطحن وتبين تواجد السيارة رقم 923704 / 920299 نقل الغربيه بالمقطورة قياده "عقاد م ع" سائق مقيم مدينه بسيون.

وبفحص حموله السياره من القمح بمعرفة اللجنة تبين أن اجوله القمح مبللة بالماء وبها نسبة عالية من الرطوبة ووجود أجولة عليها نسبة انبات من القمح، وتم رفض السياره واعادتها الى شونه نجريج مره أخرى.

وانتقل ضباط مباحث التموين إلى شونه نجريج تم التقابل مع امين الشونه "اسماعيل ق ح"، وبفحص القمح الموجود بالشونه تم ضبط الاتى 2276 طن و760 كيلو قمح مخزن بالشونة عبارة عن لوطات موضوعه على عروق من خشب موجود بالعراء ولا يوجد عليها اى أغطية من البلاستيك أو المظلات تحمية من عوامل الجو والمطر و600 طن قمح مخزن بالشونة عباره عن لوطات موضوعه على عروق من الخشب تحت مظله باجمالى وزن قدره 2876,760 طن.

وبفحص الكمية الأولى تبين احتوائها على نسبة عالية من الرطوبة والمياه وبها رائحة كريهة وبفحص الكميه الثانيه تبين انها سليمه ولا توجد بها ايه تلفيات لكونها مخزنه تحت مظلات تحميها من المطر.

وبمواجهه امين الشونه عن تلف الكميات من القمح، أقر بأن ذلك بسبب الأمطار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6085 ادارى مركز بسيون، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بالواقعة، وتم تشكيل لجنة لفحص الكمية المتحفظ عليها لفصل الكميات التالفة عن الكميات السليمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصر 365

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