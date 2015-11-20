توزيع معونات غذائية لمتضررى الأمطار بحى المنتزه شرق الإسكندرية

قام حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، برئاسة اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى، بتجهيز كميات كبيرة من المعونات الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على متضررى الأمطار بالحى.

وقام رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل وسامية توفيق رئيس أمانة حماية الطفل وعضوية كل من وفاء إبراهيم حسن وأحمد مبروك حسن وأسامة صلاح مدير إدارة الرقابة الرصد البيئى بإعداد كرتونة لكل طفل وطفلة بها بعض المستلزمات الخاصة لتوزيعها على الأطفال المتضررين فى مناطق عزبة الفلكى وعزبة محسن وبعض المدارس الحكومية.

وجار التنسيق لرصد حالات أخرى ومساعدات أخرى، وكذا قوافل طبية بتنسيق بين حى منتزه أول ووزارة الصحة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية.

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