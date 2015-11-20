إخلاء عقار من سكانه بعد تصدعه وسقوط أجزاء منه بالإسكندرية

أخلت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، عقار من سكانه ، بعد تصدعه وسقوط أجزاء منه دون اصابات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة مينا البصل بسقوط جزء من العقار رقم 29 شارع المكس.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 80 متر مربع " بناء قديم " أسقف خشبية وحوائط حاملة مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة " مشغول بالسكان "وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير وحوائط الجانب الأيسر للعقار " دون حدوث إصابات، أو تأثير على العقارات المجاوره ".

و بسؤال جيهان م ع س 40 سنة ربة منزل مقيمة بالعقار محل البلاغ أيدت ما جاء بالفحص وأضافت بصدور قرار إزالة للعقار من حي غرب .

تم إخطار عمليات المحافظة وحي غرب، وتم التنبيه على قاطني العقار بالإخلاء المؤقت دون المنقولات "تم الإخلاء "، وتحرر المحضر إداري قسم مينا البصل وجاري العرض على النيابة.

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