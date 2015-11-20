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فرنسا: لدينا رعايا بين المحتجزين في باماكو

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فرنسا: لدينا رعايا بين المحتجزين في باماكو فرنسا: لدينا رعايا بين المحتجزين في باماكو

 

الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند

قال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند انه يوجد رعايا فرنسيون بين المحتجزين في حصار فندق في باماكو عاصمة مالي يوم الجمعة.

وبحسب رويترز قال المصدر الرئاسي “لازلنا ننتظر مزيدا من المعلومات الدقيقة التي يتم التحقق منها. هناك أناس فرنسيون. الرئيس يتابع الموقف عن كثب.”

وفي تصريح منفصل قال مصدر دبلوماسي إن قوات خاصة تابعة لجيش مالي وصلت إلى مكان الحدث وأن فرنسا تقدم دعمًا لوجيستيًا ومخابراتيًا.

وقال مصدر أمني رفيع وموظف بالفندق إن مسلحين يرددون شعارات إسلامية هاجموا الفندق الذي كان يقيم فيه كثير من الأجانب في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وأخذوا 170 شخصًا رهائن.

 

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