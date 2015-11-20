وزير البترول يعود من البحرين بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي

وصل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من البحرين بعد مشاركته في المنتدى الاقتصادي بالبحرين والذي نظمته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.

استعرض الملا خلال الجلسة الوزارية التي عقدت تحت عنوان “رسم مسار جديد .. وضع السياسات النفطية في سوق متقلب” رؤيته لتطورات أوضاع سوق البترول العالمي الحالية ، وتأثير الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية للبترول وتسجيلها مستويات تقترب من حاجز الـــ 40 دولاراً للبرميل، بسبب تراجع الطلب ووجود فائض في العرضالعالمي، وتأثير ذلك سلباً على تدفق الاستثمارات خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف، فضلاً عن التأثير السلبي على الاستثمار في مصادر الطاقة غير التقليدية .