تلفزيون مالي: تحرير 80 رهينة من المحتجزين في فندق بالعاصمة باماكو

قال التلفزيون المالي إن 80 رهينة من ضمن المحتجزين في إحدى فنادق العاصمة باماكو قد تم تحريرهم وذلك حسبما أفادت فرانس برس.

واقتحم مسلحون إحدى القنادق بباماكو واحتجزوا 170 شخصًا من جنسيات مختلفة ولقي عدد من الرهائن مصرعهم، وبدأت قوات الأمن في عملية تحرير الرهائن حيث أفادت تقارير إعلامية عن تحرير ما يقرب من 20 رهينة.

وقطع الرئيس المالي أبو بكر كيتا زيارته لتشاد وعاد مرة أخرى إلى باماكو لمتابعة عملية تحرير الرهائن المحتجزين في إحدى فنادق العاصمة المالية.

وأكد البيت الأبيض على متابعة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتلك العملية عن كثب.