الزمالك: مهاجم إفريقي سينضم في يناير.. سنحاول جلب هداف الدوري المصري

أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن فريقه يسعى لانتداب مهاجم إفريقي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ليجاور باسم مرسي وأحمد حسن مكي.

وقال مرتضى لقناة النهار:"نركز الآن على جلب مهاجم إفريقي وبإذن الله سنتعاقد مع لاعب جيد في يناير المقبل".

وأضاف "هداف الدوري ستانلي لاعب وادي دجلة أحد الأسماء المطروحة. سنخاطب المهندس ماجد سامي رئيس دجلة في الأيام المقبلة".

ويتربع ستانلي على قائمة هدافي الدوري حاليا بعد تسجيله لـ6 أهداف مع فريق المدرب حمادة صدقي.

وتابع مرتضى "هناك عدد كبير من اللاعبين مطروحين عن طريق الوكلاء وهناك أيضا تامسانكا جابوزا مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الصورة".

ويسعى الزمالك لتدعيم خط هجومه بلاعب ثالث بعد رحيل عبد الله سيسيه وخالد قمر وأحمد علي.