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حوار في الجول - سعد سمير يفسر خوفه على رمضان صبحي ويكشف ما حدث مع كهربا قبل السوبر

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حوار في الجول - سعد سمير يفسر خوفه على رمضان صبحي ويكشف ما حدث مع كهربا قبل السوبر حوار في الجول - سعد سمير يفسر خوفه على رمضان صبحي ويكشف ما حدث مع كهربا قبل السوبر

في حواره مع FilGoal.com الذي كنا قد نشرنا منه الجزء الأول تحدث سعد سمير عن خوفه على زميله رمضان صبحي وعن علاقته بمحمود كهربا نجم الزمالك.

وتطرق مدافع الأهلي أيضا إلى انتقادات أحمد حسام ميدو لمنتخب وعبر عن رأيه في حسام غالي قائد الفراعنة في لقاء تشاد الأخير الذي لعبه سعد كاملا.

تابع الجزء الأول من حوار سعد سمير من هنا.

وقال سعد:"أحترم ميدو ورأيه كثيرا رغم انتقاده لهيكتور كوبر لضمه لاعبين غير أساسيين مع أنديتهم".

"لكن لنتذكر أن حسن شحاتة كان يفعل ذلك. أحمد شديد قناوي كان أساسيا مع بوب برادلي في منتخب مصر واحتياطي مع ناديه".

"الإسماعيلي نفسه انتدب محمود شيكابالا وهو لا يلعب منذ فترة".

وعن رأيه في حسام غالي أوضح "لديه ميزة لا توجد في معظم اللاعبين هي عدم تأثره بالمواقف الصعبة والضغوط العصبية".

"تعلمت واكتسبت من شخصيته الكثير مثلما كان محمد أبو تريكة ومحمد بركات. اللاعبون أصحاب العقلية القوية الذين يعرفون كيف يواجهوا الحرب النفسية".

وعن زميله وصديقه في الأهلي رمضان صبحي عبر سعد عن تخوفه قائلا:"يحملونه فوق طاقته. البعض يظن أنه أصبح أبو تريكة. لا يجوز هذا مطلقا. لا يزال يحتاج إلى الوقت والجهد".

"هو من أفضل اللاعبين لكن تركيز الإعلام معه يقلقني. أنا حريص على أن تكون علاقتي جيدة مع من هم أصغر مني في النادي. أخاف أن يتعرض مثلا مصطفى فتحي لنفس الأمر مستقبلا".

وحكى سعد ما حدث بينه وبين كهربا قبل لقاء السوبر المصري الذي حسمه الأهلي الشهر الماضي 3-2 فقال:"هو صديق شخصي قريب مني جدا".

"أخبرني ذات مرة أنه لا يريد أن يواجهني في الملعب لأنني أعرف كيف أسيطر عليه وأتفهم أسلوبه جيدا".

"أثناء الإحماء في لقاء السوبر ظل يبحث عني في الجهة المقابلة من الملعب فلم يجدني فتعجب. ثم رآني في المدرجات فعلم أنني خارج القائمة فضحك لي كأنه اطمأن فلوحت له بيدي".

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