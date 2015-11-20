حسام البدري يجيب لـ في الجول: ماذا ينقص كهربا ومصطفى فتحي ليصبحا من النجوم

لاعبان لم يتجاوزا 21 عاما إلا أنهما أصبحا سريعا من العناصر المهمة في الزمالك وكذلك منتخبي مصر الأول والأوليمبي.

محمود عبد المنعم كهربا ومصطفى فتحي يستعدان خلال أيام لقيادة منتخب مصر الأوليمبي في كأس إفريقيا تحت 23 سنة والتي يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فيها لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

لكن ماذا ينقص هذا الثنائي ليصبحا نجمين في الكرة المصرية وربما الإفريقية؟ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي يجيب لـFilGoal.com عن هذا السؤال.

ويقول "بالنسبة لكهربا لو فكر أن يصبح أكثر إيجابية سيكون لاعبا مميزا للغاية وخطيرا جدا سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخب".

وأضاف "أما مصطفى فتحي فهو لاعب مهاري جدا جدا وقدراته عالية للغاية ويستطيع أن يحدث الفارق في أي وقت، ما ينقصه فقط هو اللعب في ظروف أكثر خشونة".