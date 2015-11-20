أمين عهدة بالمجمعات الاستهلاكية يختلس بضائع بـ41 ألف جنيه بالإسكندرية

استغل أمين عهدة بأحد المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، وظيفته وقام باختلاس كمية من المواد الغذائية وبيعها لصالحة واختلاس أموالها دون ردها.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "إسلام م ع" 40 سنة محامى بالقطاع القانونى بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية "شركة مساهمة مصرية" مقيم دائرة قسم أول المنتزه، ضد "خليفة م س ا" 56 سنة أمين عهدة بمجمع تانيس بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية مقيم دائرة قسم باب شرقى لقيامة باختلاس بضائع بلغ إجمالى قيمتها 41682 جنيهاً قيمة بضائع من مواد البقاله قام باستلامها وبيعها ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة الشركة.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه باستغلال وظيفته كأمين عهدة بالمجمع المشار إليه واستلام كميات من مواد البقالة تقدر قيمتها بمبلغ 41682 جنيهاً وقام ببيعها واختلاس قيمتها لنفسه.

تم تشكيل لجنة جرد بمعرفة الشركة أسفرت عن العجز المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمواجهته اعترف وأبدى استعداده لرد المبلغ، وتحرر المحضر إدارى قسم باب شرقى وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز من ضبط "إبراهيم م ا م" 25 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة كرموز "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، وجارى التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط كل من "محمد ا م م" 27 سنة تاجر خرده مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم مينا البصل "هتك عرض" غيابياً بالسجن المؤبد، و"عيد م ع م" 36 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات قسم شرطة مينا البصل "سلاح" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليهما.