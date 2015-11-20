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القبض على 4 عاطلين اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه بالجيزة

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القبض على 4 عاطلين اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه بالجيزة القبض على 4 عاطلين اختطفوا طفلا وطلبوا فدية نصف مليون جنيه بالجيزة
تمكنت مباحث الجيزه من إعادة طفل إلى والده بعد إختطافه على يد 4 عاطلين وطلب فدية نصف مليون جنيه بأكتوبر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر بلاغا من "ش.ا" صيدلى أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 5 سنوات للاختطاف على يد مجهولين وطلب خاطفيه فدية نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث الجيزه تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العميد محى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وكشفت التحريات أن المتهمين باختطاف الطفل هم كلا من "شعبان.ا" و"يوسف.ب" وعمرو.ا" و"رضا.ش".

وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم وعثر على الطفل بمسكن المتهم الاخير، وبمواجهتهم إعترفوا امام العقيد سعيد عابد مفتش المباحث الجنائية بخطف الطفل لابتزاز والده والحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزه بإحالة المتهمين الى النيابة للتحقيق.
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مصر 365