سقوط 5 متهمين بحوزتهم 1650 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بالغربية

شن ضباط المباحث الجنائية بالغربية، حملة أمنية بمركزى كفر الزيات وبسيون لضبط تجار المواد المخدرة، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 متهمين بينهم مدرس بحوزتهم 1650 قرصا مخدرا و86 قطعة حشيش ومبالغ مالية بقصد الاتجار، حيث تم ضبط كل من "دسوقى ى ز" 52 سنة مدرس - مقيم ببندر بسيون، وبحوزته (550 قرصا مخدرا، وهاتف محمول، ومبلغ 9590 جنيها) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 20320 جنايات مركز بسيون، و"محمد س س" 18 سنة عاطل- مقيم بقرية كفور بلشاى- مركز كفرالزيات وبحوزته (400 قرص مخدر وهاتف محمول ودراجة ناريه توك توك ومبلغ 250 جنيها) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 20036 جنايات مركز بسيون.

كما تم ضبط "محمد ا م" 19 سنة عاطل مقيم بندر كفر الزيات وبحوزته (36 قطعة من مخدر الحشيش تزن 140 جراما وهاتف محمول و260 جنيها) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 52349 جنايات مركز كفر الزيات، و"احمد ص ا" 23 سنة عاطل - مقيم بقرية كفور بلشاى– مركز كفر الزيات وبحوزته ( 50 قطعة من مخدر الحشيش تزن 160 جراما وهاتف محمول و230 جنيها) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 52348 جنايات مركز كفر الزيات.

كما تم ضبط "عبد العزيز ا ع" 45 سنة عاطل مقيم بقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات وبحوزته ( 700 قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ 22900 جنيه) بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر رقم 52980 جنايات مركز كفر الزيات تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما تمكن ضباط مباحث كفر الزيات وبسيون من ضبط عاطلين وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد خرطوش و2 طلقة لذات العيار.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات ومباحث مركز بسيون تحت إشراف العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون من ضبط "احمد م ا" 27 سنة عاطل مقيم بقرية الفرستق - مركز بسيون وبحوزته "فرد خرطوش"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20565 جنايات مركز بسيون.

كما تم ضبط "سليمان ع ا" 24 سنة عاطل مقيم بندر كفر الزيات وبحوزته "بندقية خرطوش تحمل رقم 1036-15 و2 طلقه لذات العيار"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 52351 جنايات مركز كفر الزيات، وتولت النيابة العامة التحقيق.