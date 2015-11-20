القبض على تاجر أسلحة ونجله بالإسكندرية لاتهامهما باستعراض القوة والبلطجة

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى إلقاء القبض على تاجر مخدرات ونجله لاتهامهم باستعراض القوة والبلطجة وحيازة الأسلحة النارية .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، بلاغاً من قسم شرطة أول العامرية يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة مفتشي الإدارة العامه لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة يتضمن بناءاً على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابه العامه قيام مفتشي الإدارة بمأمورية بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية وقوات من الأمن المركزي، بضبط كل من شعيب ب د خ 48 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق إعتقاله جنائياً وإتهامه فى القضية جنح القسم " استعراض قوه وسلاح ناري " ،و نجله رزق شعيب ب د 29 سنة عاطل مقيم بذات العنوان السابق إتهامه فى القضية جنح القسم " ضرب " والقضية جنح القسم " سلاح " بحوزتهما طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم – عدد " 3 " سلاح أبيض وعدد " 2 " رادع شخصي " سلف دفنس " ومبلغ 174500جنيهاً - وعدد " 4 " هاتف محمول والسيارة رقم 2695 مصر " ربع نقل " ماركة تويوتا.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح الناري والأسلحة البيضاء والرادعين بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة الإتجار فى الأسلحة الغير مرخصة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدامهما السيارة فى تنقلاتهما أثناء الاتجار فى الأسلحة.

تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية لسنة وجاري العرض على النيابة.

فيما تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط السيارة ماركة سوزوكى مثبت عليها لوحات معدنية رقم 150478 ملاكي الإسكندرية قيادة مصطفي م م 29 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه،

> وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها غير خاصه بها والسيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ أيمن م ع م وأصل لوحاتها 3247 مصر.

وبمواجهته، أقر بقيامه بشراء السيارة من عبد الله ص مقيم دائرة قسم أول المنتزه، ونفى علمه بأنها متحصله من جريمة سرقة، واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.