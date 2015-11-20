أخبار عاجلة

لهذا السبب منعها وائل نور من التمثيل.. 11 معلومة عن أميرة العايدي -
شلل شقيقتها دفعها لأدوار الإغراء.. أسرار أفلام ناهد شريف «الممنوعة من العرض» -
طبيب فشل في علاج والده وواجه «مبارك» بالتوريث.. 20 معلومة عن يحيى الفخراني -
أصدر 20 «ألبومًا غنائيًّا» ووالدته هربت «الأفيون».. ما لا تعرفه عن جاكي شان -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تاجر أسلحة ونجله بالإسكندرية لاتهامهما باستعراض القوة والبلطجة

Google+ Print
القبض على تاجر أسلحة ونجله بالإسكندرية لاتهامهما باستعراض القوة والبلطجة القبض على تاجر أسلحة ونجله بالإسكندرية لاتهامهما باستعراض القوة والبلطجة
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد فى إلقاء القبض على تاجر مخدرات ونجله لاتهامهم باستعراض القوة والبلطجة وحيازة الأسلحة النارية .

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، بلاغاً من قسم شرطة أول العامرية يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة مفتشي الإدارة العامه لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة يتضمن بناءاً على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابه العامه قيام مفتشي الإدارة بمأمورية بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية وقوات من الأمن المركزي، بضبط كل من شعيب ب د خ 48 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق إعتقاله جنائياً وإتهامه فى القضية جنح القسم " استعراض قوه وسلاح ناري " ،و نجله رزق شعيب ب د 29 سنة عاطل مقيم بذات العنوان السابق إتهامه فى القضية جنح القسم " ضرب " والقضية جنح القسم " سلاح " بحوزتهما طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم – عدد " 3 " سلاح أبيض وعدد " 2 " رادع شخصي " سلف دفنس " ومبلغ 174500جنيهاً - وعدد " 4 " هاتف محمول والسيارة رقم 2695 " ربع نقل " ماركة تويوتا.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح الناري والأسلحة البيضاء والرادعين بقصد الدفاع والمبلغ المالي حصيلة الإتجار فى الأسلحة الغير مرخصة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدامهما السيارة فى تنقلاتهما أثناء الاتجار فى الأسلحة.

تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية لسنة وجاري العرض على النيابة.

فيما تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط السيارة ماركة سوزوكى مثبت عليها لوحات معدنية رقم 150478 ملاكي الإسكندرية قيادة مصطفي م م 29 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه،
> وبالكشف عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها غير خاصه بها والسيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل عن بلاغ أيمن م ع م وأصل لوحاتها 3247 مصر.

وبمواجهته، أقر بقيامه بشراء السيارة من عبد الله ص مقيم دائرة قسم أول المنتزه، ونفى علمه بأنها متحصله من جريمة سرقة، واتخذت إجراءات كف البحث عن السيارة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج