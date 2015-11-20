القبض على "صفيحة" و"تتح" أخطر تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالشرقية

تمكنت مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط "صفيحة" و"تتح" اللذين كونا مع 3 آخرين تم ضبطهم من قبل، أخطر تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وترويعهم وقتلهم بدائرة مركز الزقازيق، وبحوزتهما بندقية إلية وفرد خرطوش و35 طلقة، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير البحث الجنائي ،يفيد قيام الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق ومعاونه النقيب إسماعيل محروس برئاسة المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، بضبط " عبد الفتاح سليمان محمد سليمان" 25 سنة عاطل وشهرته "تتح" ومقيم شنباره الميمونة مركز الزقازيق، والسابق اتهامه فى عدد "4" قضايا آخرهم القضية رقم 45277/2015 جنح مركز الزقازيق "سرقه"، و"محمد خالد عبد الخالق عبد الصادق" وشهرته "صفيحة" 24 سنة عاطل ومقيم شنباره الميمونة – مركز الزقازيق والمطلوب ضبطه وإحضاره فى المحضر رقم 7472 /2015 إدارى مركز الزقازيق قتل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن" بندقية آلية" عيار 62ر7 ×51 تحمل ارقام 50661 وعدد ( 31) طلقه لذات العيار وبحوزة الثانى سلاح نارى عباره عن "فرد خرطوش" محلى الصنع وعدد "4" طلقات لذات العيار.

واعترف الأول والثانى بارتكاب واقعة المحضر رقم 7472 /2015 إدارى مركز الزقازيق قتل "مجدى سعيد اسماعيل" وشهرته "مجدى أبوزلومة"، وواقعة المحضر رقم 6710 /2015 جنح مركز شرطة الزقازيق بلاغ الرقيب "رضا محمد حسان عثمان" 36 سنة رقيب شرطة سرى بمركز شرطة الزقازيق ومقيم قرية ميت ابو خالد، عن قيام ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة بخارية بافتعال مشاجرة معه والاستيلاء على دراجته البخارية وسلاحه الميري عهدته رقم 345206 ماركه cz أثناء توجهه لمسكنه وغيرها من بلاغات السرقة.