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انفجار عند نقطة تفتيش فى مدينة تاريخية يمنية يسقط ضحايا

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انفجار عند نقطة تفتيش فى مدينة تاريخية يمنية يسقط ضحايا انفجار عند نقطة تفتيش فى مدينة تاريخية يمنية يسقط ضحايا

>قال مسؤولون أمنيون فى اليمن إن انفجارا استهدف نقطة تفتيش فى مدينة تاريخية بمحافظة حضرموت مترامية الأطراف، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأفاد المسؤولون بأن انفجار الجمعة وقع فى مدينة شبام المحصنة، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى ومصابين. ولم يتسن للمسؤولين على الفور الكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا.

تحدث المسئولون شريطة التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين ألقوا باللائمة على تنظيم القاعدة، الذى استولى على معظم حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية، وعاصمتها المكلا.

استفاد فرع تنظيم القاعدة فى اليمن من الحرب الدائرة فى البلاد، والتى وضعت الحوثيين وحلفائهم فى مواجهة القوات الحكومية المدعومة دوليا.

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