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قوات الأمن اللبنانية تنفذ اعتقالات وتصادر متفجرات فى أعقاب تفجيرى بيروت

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قوات الأمن اللبنانية تنفذ اعتقالات وتصادر متفجرات فى أعقاب تفجيرى بيروت قوات الأمن اللبنانية تنفذ اعتقالات وتصادر متفجرات فى أعقاب تفجيرى بيروت

>قالت مصادر أمنية لبنانية إن قوات الأمن نفذت سلسلة من الاعتقالات الليلة الماضية فى إطار حملة أطلقتها بعد هجومين انتحاريين متزامنين أسفرا عن مقتل 44 شخصا فى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن تنظيم مسؤوليته عن الهجومين الذين استهدفا ضاحية سكنية وتجارية جنوبى العاصمة بيروت تقطنها أغلبية شيعية من أنصار جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال المصدر الأمنى مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن المداهمات التى وقعت فى الآونة الأخيرة فى بيروت ومدينة طرابلس الشمالية فككت "شبكات كانت تخطط لسلسلة من العمليات المماثلة (لتلك التى حدثت جنوبى بيروت) فى أكثر من موقع."

وقال مصدر أمنى آخر إن 16 شخصا اعتقلوا حتى الآن على صلة بهجمات بيروت فى 12 نوفمبر، ومن بين المعتقلين خمسة سوريين وفلسطينى ولبنانى .

كما اعتقلت قوات الأمن ثلاثة اشخاص بحوزتهم متفجرات فى مخيم للاجئين الفلسطينيين فى جنوب لبنان يوم الخميس، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع قالت قوات الأمن الداخلى اللبنانية انها صادرت 180 كيلوجراما من المتفجرات فى مدينة طرابلس فى شمال البلاد.

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مصر 365