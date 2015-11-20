قوى قلبك.. ديلى ميل: تناول حفنتين من عين الجمل يوميا يقى من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية تهم قطاعا كبيرا من الأشخاص حول العالم، حيث أفادت أن تناول حفنتين من الجوز "عين الجمل" يومياً يمنع فرص الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن المكسرات وخاصة عين الجمل تعمل على خفض مستويات الكوليسترول فى الجسم، وبالتالى تقليل فرص التعرض لأزمة قلبية.

وقال الباحثون إن تناول وجبة خفيفة تحتوى على العناصر الغذائية الهامة مثل الدهون غير المشبعة، والبروتين والفيتامينات والمعادن، أفضل غذاء لصحة القلب.

وأكد الدكتور مايكل فولك، من منظمة أبحاث علوم الحياة، على أن عين الجمل هو الوحيد الذى يقدم كمية كبيرة من الفا لينولينيك (ALA) وأوميجا 3.

ووجد الباحثون خلال تحليل من 61 دراسة، أن عين الجمل فعال فى خفض الكولسترول الكلى، وخاصة الكولسترول “LDL”، الذى يسمى بـ"السيئ"، وبروتين “ApoB” وهو البروتين الأساسى الذى يوجد فى الكولسترول السيئ.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن تناول "عين الجمل" قد يكون ذات أهمية خاصة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2.

وقد نشرت هذه الدراسة فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.