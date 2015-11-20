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مقتل 3 رهائن فى فندق مالى.. وباريس تؤكد وجود فرنسيين بين المحتجزين

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مقتل 3 رهائن فى فندق مالى.. وباريس تؤكد وجود فرنسيين بين المحتجزين مقتل 3 رهائن فى فندق مالى.. وباريس تؤكد وجود فرنسيين بين المحتجزين
لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم من الرهائن المحتجزين في فندق راديسون فى العاصمة المالية باماكو، فيما وصلت قوات أمنية لبدء هجوما على الفندق لتحرير الرهائن.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية وجود فرنسيون بين الرهائن المحتجزين في الفندق، فيما أعلنت الخطوط الجوية التركية أن 6 من موظفيها من بين الرهائن، وذلك وفق ما نقلت قناة العربية فى خبر عاجل. كما يوجد 7 صينيين على الأقل من بين الـ170 رهينة المحتجزين

وقال دبلوماسى فرنسى، إن قوات مالى الخاصة وصلت إلى الفندق حيث يحتجز الرهائن، وأن فرنسا تقدم مساعدات لوجستية ومخابراتية لتحرير الرهائن فى باماكو.

وكانت قد أعلنت مجموعة ريزيدور المالكة لفندق راديسون فى باماكو عاصمة مالى الجمعة أن الفندق الذى شهد إطلاق نار تجرى فيه الآن عملية احتجاز رهائن تشمل "140 نزيلا و30 موظفا" يحتجزهم مهاجمان.

وقالت المجموعة فى بيان "أن مجموعة ريزيدور الفندقية التى تدير فندق راديسون بلو فى باماكو على علم بعملية احتجاز رهائن يشهدها الموقع الآن، تبعا للمعلومات هناك شخصان يحتجزان 140 نزيلا و30 موظفا".


>مصدر أمنى مالى: المسلحون اقتحموا فندق راديسون فى بامكو وهم "يكبرون"
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مسلحان يحتجزان 170 رهينة فى فندق راديسون فى باماكو
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مسلحون يطلقون النار فى فندق فى باماكو عاصمة مالى
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مصر 365