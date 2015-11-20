أوباما: سأثير قضايا الفساد مع رئيس وزراء ماليزيا

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيثير “بالتأكيد” قضايا حقوق الإنسان والفساد عندما يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في كوالالمبور اليوم الجمعة.

وقال ردًا على سؤال من طالب ماليزي خلال لقاء في جامعة في كوالالمبور “سوف أفعل هذا. كنت سأثير (الموضوع) على أي حال لكنني استمعت إلى ذلك منك الآن وأنا بالتأكيد سأفعل ذلك.”

ووصل أوباما إلى ماليزيا في المحطة الأخيرة من جولة شملت سلسلة اجتماعات قمة استهدفت تكثيف جهود واشنطن لإعادة التوازن في العلاقات مع آسيا ومواجهة تزايد نفوذ الصين في المنطقة.

ويتهم منتقدون نجيب بشن حملة صارمة على المعارضة وحرية التعبير بعد خسارة الانتخابات العامة التي جرت في 2013. وتعرض رئيس الوزراء نفسه لضغوط بعد الكشف في يوليو عن نحو 700 مليون دولار أودعت في حساباته المصرفية الشخصية دون أن يقدم أي تفسير لها.

ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات لكنه لم يذكر حتى الآن أي تفاصيل عن المصدر والغرض من الأموال التي تلقاها.