قريبا.. حبة إنسولين لإدارة مرض السكر

نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية فى تطوير حبة إنسولين توفر خيارا أفضل لإدارة مرض السكر بين مرضاه.

وأوضح العلماء أنه مع مرض السكر بات هناك حاجة ملحة لتناول الإنسولين عن طريق الفم، خاصة بين المرضى الذين تضطرهم حالتهم المرضية لتناول أكثر من جرعة يوميا، مما يجعل الحصول على الإنسولين عن طريق الحقن أمرا مؤلما، خاصة بين المرضى الذين يخشون الحقن الطبية ويجدونها مصدرا للإزعاج.

وشدد العلماء على أن سوء إدارة العلاج قد يؤدى إلى المضاعفات ومشكلات صحية بين الكثير من المرضى، فى الوقت الذى أكدوا فيه أن الحبة الجديدة يمكنها أن تغنى المرضى عن مشاعر القلق والتوتر مع كل مرة يضطرون لأخذ جرعة الإنسولين عن طريق الحقن.

وأشارت الأبحاث الأولية التى أجريت فى هذا الصدد إلى أن تناول جرعات الإنسولين عن طريق الفم يسهم من الناحية الفسيولوجية لسرعة امتصاص الجسم له بصورة مباشرة.