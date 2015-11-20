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احذر.. تلوث الهواء يهدد قلبك

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احذر.. تلوث الهواء يهدد قلبك احذر.. تلوث الهواء يهدد قلبك
حذر فريق من العلماء الأمريكيين من التعرض للهواء الملوث بصورة مستمرة وذلك لتهديده لصحة القلب.

فقد توصل الباحثون فى كلية /جون هوبكنز/ للصحة العامة إلى وجود صلة بين المستويات المرتفعة من نوع معين من تلوث الهواء فى المناطق الحضرية الرئيسية وزيادة فرص دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية بين الأشخاص الذين تخطوا الـ65 عاما.

وتعد النتائج المتوصل إليها- المنشورة فى العدد الأخير من مجلة /الصحة البيئية/- من أقوى الدلائل حتى الآن على أن الجسيمات الخشنة، المحمولة جوا والملوثة والتى تتراوح فى حجمها ما بين 2,5 إلى 10 ميكرون من القطر، يمكن أن تطلق فى الجو من جراء الأنشطة الزراعية ومشاريع البناء أو حتى الرياح الصحراوية مما يثير العديد من المشكلات الصحية.

وأوضح الباحثون أنه منذ فترة طويلة ساد المفهوم أن الجسيمات صغيرة الحجم، والتى تأتى من النباتات وعادم السيارات، يمكن أن تتلف الرئتين وتدخل على مجرى الدم، حيث يعتقد أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تشير بوضوح إلى أن الجزيئات الكبيرة تؤثر سلبا أيضا على صحة القلب.
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